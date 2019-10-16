المقاصة يعترض على تعيين محمد معروف لمواجهة المصري

أبدى نادي مصر للمقاصة استيائه من تعيين محمد معروف لإدارة مباراة الفريق أمام المصري ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وقررت لجنة المسابقات إسناد مواجهة المقاصة والمصري والمقرر لها غدا الخميس إلى محمد معروف.

وأبدى مسؤولوا مصر للمقاصة في تصريحات للصحفيين تخوفهم من إدارة معروف للمباراة في ظل العلاقات المتوترة بين اللاعبين والجهاز الفني وحكم المباراة.

وبرر المقاصة ذلك بأن معروف بشهادة خبراء التحكيم وكل المحللين تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للفريق الفيومي.

وتعجب وليد هويدي مدير الكرة قائلا: "نسجل اعتراض رسمي على إدارة معروف للمباراة خاصة أن العلاقة متوترة مع اللاعبين والجهاز الفني بسبب تغاضيه عن ركلتي جزاء في مباراة الكأس".

وأضاف هويدي "هذا سيولد قلق وتوتر لدى لاعبي المقاصة ويؤثر على أدائهم ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص".

وأوضح هويدي "لا نعترض على التحكيم المصري ولا نوجه أي اتهامات للحكم محمد معروف ولكن بالتأكيد إدارته لمباراة المصري ستجعل قرارته تتأثر بأحداث لقاء الزمالك وهو ما يؤثر سلبا على أداء الفريق ويهدد بإفساد المباراة".

وأتم تصريحاته "نطالب لجنة الحكام بسرعة اتخاذ قرار مناسب لتفادي أحداث تسيء إلى الحكم واللاعبين والبطولة بالكامل".

ويقع مصر للمقاصة في المركز 11 بعد تحقيق ثلاث نقاط من ثلاث جولات، أما المصري ففي المركز السابع برصيد 4 نقاط.

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