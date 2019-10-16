خاص فيديو في الجول - أزمة كبيرة في الدرجة الثانية من الدوري المصري قبل انطلاقه بأيام

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 15:47

كتب : FilGoal

دوري الدرجة الثانية المصري

يعاني دوري الدرجة الثانية المصري من أزمة كبيرة قبل موعد انطلاقه خلال يوم 20 أكتوبر المقبل.

إذ أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تغيير نظام المسابقة للموسم الجديد فيما يخص الهبوط والصعود.

وتسبب القرار في حالة غضب كبيرة للغاية من الأندية التي هدد بعضها بالتصعيد، بل وقام البعض الآخر بالاتفاق على عدم خوض مباريات الجولة الأولى.

أخبار متعلقة

بتروجت: نقاطع الدرجة الثانية.. كيف يستمر الدوري في وجود حكم نهائي؟ تعرف على نظام دوري الدرجة الثانية في مصر الإسماعيلي: تصرفات عواد كانت سخيفة.. "إذا ارتدى شارة القيادة لهبطنا للدرجة الثانية"

تعرف أكثر على الأزمة والقرار بجانب موقف الأندية.

اقرأ أيضا

المقاولون: ما يحدث فوضى وعدم مسئولية.. نرفض مواجهة الزمالك وسنصعد

بالصور – جمهور الزمالك يستقبل أبطال إفريقيا لكرة اليد

أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل القمة

لجنة المسابقات: إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في موعد القمة المؤجلة

رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة

في الدوري الدرجة الثانية

نرشح لكم

أخر الأخبار

اسكواش - كيف تسبب برادة وبطولة الأهرام في تسيد مصر للعبة في الوقت الحالي 6 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: النني قد يشارك كمدافع أمام أنقرة جوشو 29 دقيقة | المحترفون
فضل: تأجيل القمة موضوع أمني بحت.. ولم أقدم استقالتي ساعة | الدوري المصري
المقاصة يعترض على تعيين محمد معروف لمواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول - أزمة كبيرة في الدرجة الثانية من الدوري المصري قبل انطلاقه بأيام ساعة | مصر
همام طارق وبيكيتي وباهر ينضمون لمعسكر الإسماعيلي استعدادا للحدود ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك