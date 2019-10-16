يعاني دوري الدرجة الثانية المصري من أزمة كبيرة قبل موعد انطلاقه خلال يوم 20 أكتوبر المقبل.

إذ أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تغيير نظام المسابقة للموسم الجديد فيما يخص الهبوط والصعود.

وتسبب القرار في حالة غضب كبيرة للغاية من الأندية التي هدد بعضها بالتصعيد، بل وقام البعض الآخر بالاتفاق على عدم خوض مباريات الجولة الأولى.

تعرف أكثر على الأزمة والقرار بجانب موقف الأندية.

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