همام طارق وبيكيتي وباهر ينضمون لمعسكر الإسماعيلي استعدادا للحدود

انضم همام طارق لاعب الإسماعيلي إلى تدريبات فريقه مرة أخرى بعد مشاركته في معسكر المنتخب العراقي خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

وتوقفت منافسات الأندية في الفترة من 7 أكتوبر إلى 15 من نفس الشهر لخوض المنتخبات لمواجهات الأجندة الدولية.

ومن المنتظر أن يدخل طارق ضمن معسكر الدراويش المغلق الذي تم تنظيمه استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري يوم الجمعة.

وسبق همام طارق، الثنائي بيكيتي سيلفا جناح غينيا بيساو وباهر المحمدي مدافع منتخب مصر، كما عاد الثلاثي عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم عقب مشاركتهم مع المنتخب المصري الأولمبي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الجمعة في الثامنة مساء.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السادس في جدول الدوري المصري بعدما حصد 6 نقاط من أصل 3 مواجهات.

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