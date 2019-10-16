الإسماعيلي يواجه الحدود على استاد الإسماعيلية بدون جماهير

قررت الجهات الأمنية إقامة لقاء الإسماعيلي وحرس الحدود على استاد الإسماعيلية يوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري بدون جماهير.

وعلى هامش قرار الجهات الأمنية أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي ما سبق وانفرد به FilGoal.com بأن ناديه قد طلب من الأمن حضور 15 ألف مشجعا في لقاء فريقه ضد الجزيرة الإمارات في البطولة العربية. (طالع التفاصيل)

وكان الإسماعيلي قد تخطى أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين قبل أن تسفر القرعة عن وقوعه أمام الجزيرة الإماراتي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الجمعة في الثامنة مساء.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السادس في جدول الدوري المصري بعدما حصد 6 نقاط من أصل 3 مواجهات.

ويقام لقاء الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل في السابعة مساء.

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