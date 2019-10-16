مدير المنتخب: نتمنى أن يثق كوكا في نفسه

وجه محمد بركات رسالة لأحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب وسبورتنج براجا البرتغالي.

وقال بركات عبر إذاعة (أون سبورت) "نتابع كوكا مع فريقه البرتغالي، فهو يؤدي بشكل مميز، ونحاول أن يؤدي بثقة مثلما يؤدي مع فريقه".

وأضاف "إذا منحنا له الثقة وكذلك الجمهور سيؤدي كوكا بشكل أفضل كثيرا، فهو لاعب مميز، وأتمنى أن يثق في نفسه ويسجل ويؤدي بقوة".

وأشار "لم نضم مروان محسن للإصابة، ونعاني منذ فترة من مركز رأس الحربة دائما".

واستدرك مدير المنتخب "إذا طبقنا خطة حسام البدري بشكل صحيح والتي تعتمد على رأس حربة وثلاثي خلفه، فلن نعتمد على رأس حربة فقط بل رباعي في خط الهجوم، مما سيصنع الفارق كثيرا، ولن نواجه نفس المشكلة".

في سياق آخر، واصل محمد بركات "محمد صلاح في حالة نفسيا جيدة جدا، لقد شعر بالإجهاد في الفترة الأخيرة وقررنا إراحته قبل مباريات قوية في الدوري الإنجليزي، لينضم للمنتخب في معسكر نوفمبر منتعشا وبدون عبء بدني".

ونوه "لقد تحدثت مع صلاح يوم الإصابة وفي اليوم التالي للاطمئنان على نتائج الأشعة التي أجراها، والتواصل معه على أعلى درجة".

وأكد محمد بركات "صلاح نفسيته مرتاحة لأعلى درجة، ودعنا مما يقول إن صلاح نفذ كلامه، الأهم علاقتنا مع اللاعبين".

وشدد في ختام تصريحاته "كل المحترفين لاعبون مهمون وكلهم سواسية ولا ينفع أن نقلل من أهمية تواجدهم مع المنتخب، اتفقنا أن نعمل كأسرة واحدة ونحقق أهدافنا بالتأهل لكأس الأمم والفوز بها وكذلك الصعود لكأس العالم 2022".

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