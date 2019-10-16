بركات يوضح الدروس المستفادة من ودية بوتسوانا

حدد محمد بركات مدير المنتخب ملامح الاستفادة من المباراة الودية ضد بوتسوانا، التي انتهت بفوز ضعيف للفراعنة بهدف وحيد يوم الاثنين الماضي.

وقال بركات عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "كنا نتطلع للفوز لأن أي جهاز فني جديد يهدف للفوز في أول مباراة ليحصل على دفعة معنوية".

وأضاف "لدينا مشوار أهم كثيرا بمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وبالطبع لدينا أخطاء وسلبيات سنعمل عليها خلال الفترة القادمة".

وأشار "أنا من أنصار مواجهة المنتخبات الثقيلة، فالخسارة لا تمثل لي مشكلة بل أستفيد من الاحتكاك فنيا وبدنيا، وبالفعل تلقى المنتخب عروضا لمواجهة البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، إلا أنها كانت قبل استقرار اتحاد الكرة على الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي استغرق وقتا طويلا".

وأوضح محمد بركات "فضلنا البدء بمواجهة منتخب من نفس مدرسة كينيا".

ونوه "الأهم من الفوز في مباراة ودية هو اكتشاف السلبيات، وهي أن فريق بوتسوانا تمركز أمام مرماه بكثافة، وكيف لم أخترقه وأخلق فرص للتهديف في الشوط الأول، وكيف لم أسجل سوى هدف رغم تكثيف الخط الهجومي في الشوط الثاني".

وواصل "حسام البدري مدرب مجتهد جدا، وبدأ العمل لمواجهة كينيا في اليوم التالي لودية بوتسوانا، واتفقنا على تقوية الناحية الهجومية والتعامل مع الكثافة العددية من خلال العمل على الأطراف أو العمق".

واستطرد "اتفقنا أنه ليس من المقبول أن نخلق فرصتين فقط بل 7 فرص في كل شوط".

وأتم تصريحاته "العيوب هي أننا لم نخلق فرصا عديدة، وهو ما نحاول تداركه أمام كينيا ولا يحدث مثلما حدث أمام بوتسوانا بتأخر الفوز للدقيقة 74".

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