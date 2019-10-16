هاني رمزي: عدم امتلاك صلاح مواصفات القيادة لا يعيبه.. وحجازي الأجدر بشارة المنتخب

اختار هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أحمد حجازي مدافع وست بروميتش لحمل شارة قيادة الفراعنة.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وصرح رمزي خلال استضافته ببرنامج (الماتش) "ضد نظام الأقدمية في منح شارة قيادة المنتخب، بل الشخصية، وحاليا أحمد حجازي هو الأنسب".

وأضاف "اختيار قائد الفريق قرار للمدير الفني، يتحدد وفقا للمهام التي ينتظرها من القائد".

وفي سياق متصل، أشار هاني رمزي "محمد صلاح يجب أن يعرف أنه لاعب كبير ومؤثر على زملاؤه، وليس مثل أي لاعب، ولابد أن يكون له دور وتأثير مع قائدي الفريق أحمد المحمدي وحجازي ومحمد النني".

وتابع "يجب أن يكون لصلاح دور أكبر، إذا رأى أمرا ما خطأ بالفريق، لابد أن يتدخل ويجمع الفريق".

واستطرد المدرب السابق للمنتخب "من الوارد أن صلاح لا يملك صفة القيادة، فمن الممكن أن يكون لاعبا جيدا ولا يملك صفة القيادة، هذا لا يعيبه، إنه أمر يتعلق بالشخصية مثلا ليونيل ميسي أعظم لاعب ولا يملك مواصفات القيادة".

ونوه "لكن هناك أدوار معينة لصلاح يجب أن يدركها عندما يتواجد بالفريق، وهو أن يعلم أنه لاعب كبير ومؤثر يمكن أن يتدخل بشكل أو بآخر".

وأتم رمزي تصريحاته "هناك مواقف معينة تحتاج لقائد، قائد الفريق ليس اللاعب الذي يصافح الحكم قبل أي مباراة".

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