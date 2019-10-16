تقرير - كونتي يفكر في ضم جيرو

يفكر أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في التحرك لضم أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "كالتشيو ميركاتو".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن جيرو يفكر جديا في الرحيل عن تشيلسي، خاصة مع قلة مشاركاته مع النادي اللندني.

وأوضحت كالتشيو ميركاتو إن كونتي سيرغب في ضم المهاجم الدولي الفرنسي للمرة الثانية للعمل معه كبديل لروميلو لوكاكو مهاجم الأفاعي، وكذلك لتعويض إصابة أليكسيس سانشيز.

وانضم جيرو إلى تشيلسي قادما من أرسنال في يناير 2018 في الموسم الأخير لكونتي مع الفريق اللندني بمبلغ 17 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وقد يتخلى تشيلسي عن خدمات مهاجمه الفرنسي بمقابل مادي عوضا عن خسارته مجانا في الصيف.

وشارك جيرو خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

وغاب جيرو عن آخر 5 مباريات لتشيلسي في الدوري الإنجليزي، منها آخر 3 لم يتواجد حتى ضمن القائمة، في حين أنه كان على مقاعد البدلاء ضد شيفيلد وولفرهامبتون في الجولتين الرابعة والخامسة على الترتيب.

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