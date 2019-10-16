بركات يتحدث عن علاقة البدري مع صلاح.. واحتواء موقف طارق حامد

تحدث محمد بركات مدير المنتخب المصري عن دور حسام البدري المدير الفني في احتواء أزمة محتملة لطارق حامد وعلاقته مع محمد صلاح ومراقبة مهاجمين المنتخب الأولمبي.

وقال بركات في تصريحات لبرنامج اللعيب: "دوري توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني للمنتخب بحيث يعمل في هدوء ويركز البدري في الأمور الفنية فقط".

وأضاف ساخرا "يبدو أن البدري بهت عليا، الكثيرون تصوروا أنني سأرسم البسمة على وجهه لكنه نقل (التكشيرة) لي".

وتابع "أهم سمة نريدها في لاعب منتخب مصر أن يؤدي بروح، بالطبع النتائج تهمنا لكن الأهم أن ينقل اللاعب شعورا للجماهير بأنه يؤدي بروح وقتالية".

وعن توتر الأجواء بين البدري ومحمد صلاح قال بركات: "العلاقة بينه وبين الجهاز الفني الحالي على أفضل ما يكون".

وأضاف مدير المنتخب "ما يقال عن سوء العلاقة بين صلاح والبدري (هري)، صلاح سيكون أول المتواجدين في المعسكر المقبل".

وشدد "منحه الجهاز الفني راحة لأن لديه مباريات قوية بعد التوقف الدولي، وفي الفترة الحالية نحتاج اللعب ضد فرق على ملعبنا ويؤدي بتكتل دفاعي مثلما فعل بوتسوانا".

وعن طارق حامد قال بركات: "بمجرد علم حسام البدري بالموضوع، سأل طارق حامد هل تقصد نادي الزمالك بما كتبته".

وأضاف "لقد أكد طارق أنه لا يتحدث عن الزمالك أو تطرق لسيرته، بل أمور خارجية وبعيدة تماما عن النادي، وانتهى الأمر في دقيقتين فقط".

وتابع محمد بركات "اندهش طارق حامد وسأل لماذا اشتعلت الدنيا وتم تضخيم الأمور، وإقحام نادي الزمالك في جملة مفيدة، والموضوع انتهى قبل أن يبدأ".

في سياق آخر، واصل مدير المنتخب "تأجيل القمة لا يخصنا من قريب أو بعيد، من المفترض أن الفريقين كان يستعدان لمباراة ستقام يوم 19 أكتوبر".

وشدد "اختياراتنا للقائمة أو تحديد التشكيل الأساسي لا ننظر خلاله للألوان بل مصلحة مصر"

وأخيرا تحدث بركات عن المنتخب الأولمبي قائلا: "هناك عناصر بالتأكيد في خطط حسام البدري وستكون إضافة خاصة".

وكشف "هناك رمضان صبحي ومصطفى محمد وطاهر محمد، ومن الوارد التفكير في صلاح محسن".

وأتم تصريحاته "هناك تعاون تام بين البدري وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي".

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