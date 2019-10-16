إيطاليا تطالب يويفا بسحب نهائي دوري الأبطال 2020 من تركيا

أرسل فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي خطابا إلى أليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طلب من خلاله سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة إسطنبول في تركيا.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "يجب أن نفكر حاليا إذا ما كان لائقا بالنسبة لتركيا أن تستضيف نهائي دوري الأبطال، بسبب الأفعال الخطيرة التي تقوم بها تجاه الشعب المدني الكردستاني في سوريا".

وواصل "يجب أن نتخذ أشجع قرار ونظهر مجددا أن كرة القدم أداة للسلام".

وكان يويفا قد اختار ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2020 في مايو 2018 ملعب أتاتورك بعد تفوقه في التصويت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في كييف على استاد دا لوز في لشبونة بالبرتغال.

ويأتي تحرك سبادافورا بعد قيام تركيا بعمليات عسكرية في سوريا، وشهدت اعتراضات عديدة من الدول العربية والغربية على حد سواء.

وشهدت مباراة تركيا وألبانيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 جدلا واسعا بعد قيام لاعبو المنتخب التركي بالاحتفال بالتحية العسكرية بعد هدف جينك توسون في الدقيقة 90 من عمر المواجهة التي انتهت بنتيجة 1-0.

وتكرر احتفال لاعبي منتخب تركيا مجددا بعد التعادل ضد فرنسا بنتيجة 1-1، لتشتعل المنافسة على صدارة المجموعة بعد 8 جولات، إذ يتصدر الأتراك برصيد 19 نقطة بفارق المواجهات المباشرة.

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