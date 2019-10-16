مرتضى منصور: آل الشيخ كان يتحمل مستحقات ساسي.. لا توجد مشكلة ساعدنا كثيرا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تحمل تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق تكاليف مستحقات فرجاني ساسي قبل أن يتوقف بعد رحيله، وشدد على عدم وجود أزمة في ذلك.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال مرتضى منصور في برنامج الزمالك اليوم: "تركي آل الشيخ كان هو من سيتحمل راتب ساسي لمدة موسمين".

وأوضح "لكن ذلك لم يحدث، ولا توجد مشكلة بل نشكره على ما قدمه للنادي في الفترة الماضية".

وتابع رئيس الزمالك "نحن من يدفع راتب ساسي، وآل الشيخ كان قد طالبنا بالتعاقد مع محترف وتحمله لمستحقاته".

وأتم منصور تصريحاته "هذا لم يحدث ولكن لا توجد مشكلة (كتر خيره) لكن فعل الكثير للنادي رغم أنه يشجع الأهلي".

وكان رئيس الزمالك قد نفى كافة التقارير التي تشير إلى هروب ساسي من الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وأوضح مرتضى منصور أن تأخر المستحقات لعدد من اللاعبين بسبب تأخر مستحقات النادي عند الشركة الراعية.

وطالب رئيس الزمالك لاعبيه بالصبر على النادي حتى تقوم الشركة الراعية بدفع المستحقات قريبا.

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