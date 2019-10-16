إسماعيل يوسف: تأجيل القمة مفاجأة لنا.. كنا على أتم الاستعداد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 01:02

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه تفاجأ من قرار تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي الذي كان من المقرر إقامته السبت المقبل.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك يوم السبت المقبل في رابع جولات الدوري المصري.

ولكن أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأجيل اللقاء بسبب "تعليمات أمنية".

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وقال إسماعيل يوسف لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" تعليقا على القرار "القرار مفاجئ بالنسبة لنا كنا على استعداد كامل لخوض المباراة".

وأضاف "اللاعبون الدوليون عادوا لنا وكنا نستعد لمباراة هامة".

وعن مصطفى فتحي قال تيجانا: "ظهر بمستواه وأتمنى مزيد من التألق له في الفترة المقبلة".

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