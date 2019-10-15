بالفيديو - الجزائر تثأر لهزيمة بطل إفريقيا 2017 وتُسقط كولومبيا بثلاثية

نجح منتخب الجزائر بطل كأس الأمم الإفريقية 2017 في تحقيق فوز كبير على كولومبيا بثلاثية دون رد في المواجهة الودية التي أقيمت على بيير موري في فرنسا.

كولومبيا نجحت في الفوز على الكاميرون بطل إفريقيا عقب تتويجه بلقب أمم إفريقيا 2017 برباعية دون مقابل ليأتي الرد على اللوس كافيتيروس بعد عامين من بطل 2019.

الجزائر خاضت المواجهة بالتشكيل الأساسي التي فازت به بلقب كأس الأمم الإفريقية، أمام كولومبيا التي أجرى مديرها الفني البرتغالي كارلوس كيروش بعض التغييرات الفنية بسبب الإصابات والغيابات.

بلماضي ولاعبيه يثبتون يوما تلو الآخر أن تحقيق كأس إفريقيا لم يأتي من فراغ👌🏆 محاربو الصحراء يفترسون المنتخب الكولومبي وديًا بثلاثية نظيفة👏 رياض محرز سجل ثنائية، وهدف لبغداد بونجاح💯 pic.twitter.com/qrn3BUw0CW — FilGoal (@FilGoal) October 15, 2019

أحداث اللقاء

منتخب الجزائر سيطر على مجريات الشوط الأول في أغلب فعالياته بفضل التقدم المبكر بعد مرور 15 دقيقة بتسديدة قوية من بغداد بونجاح.

مهاجم السد القطري أرسل تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للحارس دافيد أوسبينا المتقدم قليلا من مرماه.

وبعد 5 دقائق فقط من الهدف الأول وبعد سلسلة من التمريرات السريعة عقب تنفيذ ركنية لثعالب الصحراء انتهت عند رياض محرز الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة معلنا الهدف الثاني.

لم تظهر أي محاولات جدية من لاعبي كولومبيا نحو مرمى رايس مبولحي إذ اكتفوا بـ 3 تسديدات على المرمى فقط دون أدنى خطورة.

كيروش أجرى 3 تغييرات هجومية في الشوط الثاني لكنها لم تكن لتكفي.

محرز من مجهود فردي أمام مدافعي كولومبيا ومن على حدود منطقة الجزاء سجل محرز هدفه الثاني في الدقيقة 65.

تسديدة أرضية قوية من أفضل لاعب في شهر سبتمبر لمانشستر سيتي في شباك أوسبينا أضافت الهدف الثالث للجزائر وزادت من صعوبة عودة اللوس كافيتيروس.

فوز هو الثاني للجزائر عقب التتويج القاري بعد الفوز على بنين والتعادل مع الكونغو الديموقراطية.

وتعد تلك الخسارة الأثقل لكولومبيا مع كيروش خسر اللوس كافيتيروس تحت إمرته مباراتين فقط منذ الخسارة من كوريا الجنوبية 2-1 وديا.

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