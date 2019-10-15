رغم ضمان التأهل.. بالفيديو - إيطاليا تكتسح ليشتنشتاين وتعادل رقما تاريخيا

رغم ضمان التأهل إلى يورو 2020 اكتسحت إيطاليا مضيفتها ليشتنشتاين بخمسة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من المجموعة العاشرة.

الأتزوري ضمن التأهل لبطولة يورو 2020 الجولة الماضية بالفوز على اليونان بهدفين نظيفين، ورجال المدرب روبيرتو مانشيني واصلوا الانتصارات.

9 انتصارات متتالية حققها مانشيني ليعادل الرقم القياسي لأبطال العالم 2006 المسجل باسم الأيقونة فيتوريو بوتزو عام 1938.

الشباك لم تحتاج إلى أكثر من دقيقتين حتى تهتز عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي مستغلا تمريرة عرضية من الجانب الأيسر ليقابلها بباطن القدم.

لكن الشوط الأول توقف عند هدف وحيد، قبل أن تتباع الأهداف في الشوط الثاني، مع الدقيقة 70.

أندريا بيلوتي قابل ركلة ركنية برأسه في المرمى، وبعد مرور 7 دقائق أضاف أليساندرو رومانيولي ثالث الأهداف من رأسية كذلك.

ومع الدقيقة 82 نجح ستيفان شعراوي في تسجيل الرابع مستفيدا من بينية رائعة من برايان كريستانتي، قبل أن يسجل بيلوتي ثاني أهدافه والخامس للأتزوري مع الدقيقة 90.

وفي ذات المجموعة تفوقت اليونان على البوسنة بهدفين مقابل هدف، وضربت فنلندا في وقت مبكر من اليوم نظيرتها أرمينيا بثلاثية نظيفة كان لتيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي منها هدفين.

فنلندا حافظت على فرص تأهلها بعدما وسعت الفارق مع البوسنة إلى 5 نقاط، محتلة المركز الثاني.

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