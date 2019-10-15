بالفيديو - في الـ+90.. إسبانيا تخطف تعادلا ثمينا أمام السويد وتتأهل ليورو 2020

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

رودريجو - منتخب إسبانيا

تأهل منتخب إسبانيا إلى الأمم الأوروبية يورو 2020 بشكل دراماتيكي بعد التعادل في الثواني الأخيرة أمام مضيفه السويد في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وتعادل منتخب إسبانيا مع السويد 1-1 بهدف رودريجو مهاجم فالنسيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليصل إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة السادسة.

بينما وصل منتخب السويد إلى النقطة 15 في المركز الثاني بالمجموعة.

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ووصل منتخب إسبانيا لبطولة الأمم الأوروبية للمرة السابعة على التوالي.

بدأ منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل يتكون من دافيد دي خيا في حراسة المرمى، أمامه رباعي دفاعي داني كارفاخال وراؤول ألبيول وإينيجو ماريتينيز وخوان بيرنات.

ثم ثلاثي الوسط تياجو ألكانتارا ورودري وفابيان. وفي الهجوم كل من أوريازبال وجيرارد مورينو وداني سيبايوس.

ونجح منتخب السويد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50 برأسية من المهاجم ماركوس بيرج مستغلا التمركز الخاطئ لدفاع إسبانيا.

وتعرض الحارس دي خيا للإصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 60 ويشارك بدلا منه كيبا أريزابالاجا.

وفي الدقيقة الأخيرة نجح رودريجو في تسجيل هدف التعادل لإسبانيا بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية.

مباراة أخرى لعبت في المجموعة ذاتها حقق خلالها منتخب جزر الفارو الفوز على مالطه بهدف دون رد.

ليصل جزر الفارو إلى النقطة 3 في المركز الخامس ويتجمد رصيد مالطه عند النقطة 3 أيضا في المركز الأخير.

كما تعادل منتخب رومانيا مع ضيفه النرويج بهدف لكل منهما، ووصل منتخب رومانيا إلى النقطة 14 في المركز الثالث بفارق نقطة عن السويد صاحب المركز الثاني.

بينما ارتفع رصيد النرويج إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

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