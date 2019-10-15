قائمة المصري – إيهاب جلال يضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة المقاصة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 19:30

كتب : أيمن عيد

مباراة ودية بين المصري ووادي دجلة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري ضم 20 لاعبا لقائمة فريقه المستدعاة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء مصر المقاصة.

ويواجه المصري نظيره المقاصة يوم الخميس المقبل في ملعب الجيش بالسويس في رابع جولات الدوري.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

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في حراسة المرمى: أحمد مسعود- أحمد عبد الفتاح

في الدفاع: أحمد حامد شوشة- إسلام أبو سليمة- بهاء مجدي- كريم العراقي- أيمن ندا

في الوسط: سعيدو سيمبوري- عمر كمال- حسن علي- عمرو موسى- فريد شوقي- أحمد ياسر- إيزي إيميكا- عماد فتحي- مفتاح طقطق- زياد فرج

في الهجوم: أحمد جمعة- محمود وادي- أوستين أموتو

ويحتل المصري المركز السابع في الدوري برصيد أربع نقاط، أما المقاصة فجمع ثلاث نقاط ويحتل المركز الـ11.

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