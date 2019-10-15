سانت باولي يفسخ تعاقده مع مدافع تركي أيدّ الهجوم العسكري ضد الأكراد

فسخ نادي سانت باولي الألماني تعاقده مع المدافع التركي جينك شاهين بسبب تأييده للهجوم التركي على الأراضي السورية.

التركي أيّد في الفترة الأخيرة الهجمات التركية على الأراضي السورية عبر ونشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام" رفقة علم تركيا قائلا: "نحن بجانب أبطال جيشنا وكذلك صلواتنا لهم".

في المقابل قام النادي القابع في الدرجة الثانية الألمانية بفسخ تعاقده مع اللاعب بشكل مباشر.

السبب الرئيسي لفسخ التعاقد هو عدم الالتزام بقيم النادي والتي تحتاج لحماية اللاعب.

ويعود السبب الرئيسي عبر جماهير سانت باولي في رحيل اللاعب البالغ 25 عاما المؤيد لهجوم تركيا ضد الأكراد السوريين.

النادي قال في بيانه الذي أعلن فيه فسخ التعاقد: "بعد مناقشات عديدة مع المعجبين والأعضاء والأصدقاء الذين تكمن جذورهم في تركيا، أصبح من الواضح لنا أنه لا يمكننا ولا ينبغي لنا محاولة قياس الفروق الدقيقة في التصورات والمواقف من خلفيات ثقافية أخرى بالتفصيل".

وتابع البيان "نحن نرفض أشكال الحرب دون أي شك أو مناقشة بالرغم من ذلك فإن هذه الأعمال والتعبير عن التضامن معها يتعارض مع قيم النادي".

شاهين البالغ 25 عاما سوف يظل على قائمة ناديه الألماني حتى يناير 2020 وسيتقاضى راتبه، وسيتم بيعه في سوق الانتقالات الشتوية بشكل مباشر.

ويتعرض لاعبو المنتخب التركي لحملة كبيرة بعد تأييدهم العلني للهجوم العسكري التركي، خاصة بعد التحية العسكرية التي أداها اللاعبين عقب تسجيل جينك توسون هدف الفوز القاتل في شباك ألبانيا في تصفيات يورو 2020 في الوقت القاتل.

الاتحاد الأوروبي أكدّ بعد المباراة عن بدء تحقيق موسع بشأن التحية العسكرية وتطبيق بعض الشعارات السياسية في مباراة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وبعد التعادل مع فرنسا في ملعب سان دوني في باريس أعاد الأتراك للتحية العسكرية احتفالا بالتعادل مع بطل العالم مكررين ما حدث قبل أيام.

وتحظر لوائح الاتحاد الأوروبي استخدام الشعارات السياسية والدينية عبر المادة 16 والتي تأتي كالآتي "استخدام الإيماءات أو الكلمات أو الأشياء أو أي وسيلة أخرى لنقل رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي، وخاصة الرسائل الاستفزازية ذات الطبيعة السياسية أو الإيديولوجية أو الدينية أو الهجومية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد غرّم كل من جرانات تشاكا وشيردان شاكيري وستيفان ليشتينشتناير عقب الاحتفال على طريقة النسر –في إشارة لأصولهم الكوسوفية والحرب ضد صربيا-في كأس العالم الماضية أمام صربيا.

نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيلي أوفا أكد أيضا عقب المباراة احتمالية سحب تنظيم نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من مدينة إسطنبول.

أوفا قال "سوف نقوم بدورنا احترامنا لاستقلالية كرة القدم ولن نكن محل يونسكو أو السفراء أو المؤسسات السياسية".

وأتم "بعد ذلك سيصدر قرار الاتحاد الأوروبي عبر اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد بعد الدراسة".

الصراع التركي الكردي مستمر منذ ما يقارب 40 عاما، إذا ترغب الجماعات الكردية بالانفصال عن تركيا لتأسيس دولة أو الحصول على حكم ذاتي.

وتتعرض تركيا لإدانة دولية وعربية على الهجوم العسكري في سوريا على الأكراد.

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