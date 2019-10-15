إنبي يدرس عدم إذاعة مبارياته في الدوري

يدرس مجلس إدارة نادي إنبي عدم إذاعة مباريات الفريق في الدوري بداية من لقاء الإنتاج الحربي المقبل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة من قبل الشركة الراعية "برزنتيشن".

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي في تصريحات صحفية إن: "هناك خلاف مع الشركة الراعية إذ لم نحصل على مستحقاتنا المتأخرة حتى الآن".

وأتم "مجلس الإدارة يدرس عدم إذاعة مباريات الفريق في الدوري بسبب ذلك الخلاف والبداية ستكون من لقاء الإنتاج الحربي".

ويواجه إنبي منافسه الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل في ملعب بتروسبورت في الجولة الرابعة من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها فريق في الدوري بعدم إذاعة مباريات بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتاخرة إذ سبقه أسوان في الجولة الأولى أمام مصر المقاصة.

اقرأ أيضا

دليلك لفهم إنجاز كريستيانو رونالدو.. هل تعرف كم هدفا سجله أعتى المهاجمين

بعد أن مرت العاصفة.. وقفة هادئة أمام كارثة كوماسي

خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة

فايلر يستقر على موعد معسكر القمة.. وانتظام الدوليين في مران الثلاثاء

فرج عامر: إذا تم تأجيل القمة فمن العدل تعديل موعد مواجهة سموحة وبيراميدز