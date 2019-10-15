إنتر يوضح إصابة أليكسيس سانشيز

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 17:37

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

أوضح نادي إنتر ميلان تفاصيل إصابة مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز التي ستبعده عن الملاعب لفترة.

وتعرض سانشيز للإصابة خلال مواجهة تشيلي وكولومبيا يوم السبت، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ودية جمعت المنتخبين.

وأفاد إنتر في بيان عبر موقعه "لقد خضع سانشيز للكشف يوم الثلاثاء، وكشفت النتائج عن وجود خلع في مفصل كاحله الأيسر مما تسبب في تلف الأوتار".

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وأضاف البيان "سيجتمع اللاعب مع طبيبه الخاص في برشلونة يوم الأربعاء للوصول إلى قرار بشأن ما إذا كان التدخل الجراحي ضروريًا".

كان رينالدو ريودا مدرب منتخب تشيلي قد أوضح أن أليكسيس سانشيز قد يخضع لجراحة ويغيب لفترة تصل إلى 3 أشهر بعد الإصابة التي تعرض لها ضد كولومبيا يوم السبت.

وصرح المدرب حسبما نقلت شبكة "سكاي": "قد ينتهي به المطاف للخضوع لجراحة، فريقه إنتر ميلان سيقرر".

وأضاف "قد نخسر خدماته لشهرين أو 3 أشهر، الأمر سيء لأنه بدأ في اللعب مجددا مع إنتر وسجل هدفين، كما أنه يلعب في دوري أبطال أوروبا".

وأتم "سانشيز كان سعيدا ومتحفزا للغاية، الآن علينا أن ننتظر خلال تلك الساعات الحاسمة".

وأعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان رسمي أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في أوتار كاحله الأيسر.

وانضم سانشيز صاحب الـ30 عاما إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك في 4 مواجهات مع الفريق الإيطالي في كل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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