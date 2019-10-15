صورة - أليسون وماتيب يعودان لتدريبات ليفربول قبل قمة يونايتد

عاد أليسون بيكر وجويل ماتيب لتدريبات ليفربول قبل أيام من ملاقاة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأفاد الموقع الرسمي للريدز أن الثنائي شارك في تدريبات صباح الثلاثاء بعد شفاءهما من الإصابة.

واستأنف جويل ماتيب تدريباته في ميلوود بعد تعافيه من كدمة قوية قبل التوقف الدولي.

كما تدرب أليسون بيكر مع حراس المرمى في الوقت الذي يختتم فيه فترة التأهيل من إصابة في عضلة السمانة.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، بعد مرور 8 جولات.

أما يونايتد فيحتل المركز الـ12.

اقرأ أيضا

دليلك لفهم إنجاز كريستيانو رونالدو.. هل تعرف كم هدفا سجله أعتى المهاجمين

بعد أن مرت العاصفة.. وقفة هادئة أمام كارثة كوماسي

خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة

فايلر يستقر على موعد معسكر القمة.. وانتظام الدوليين في مران الثلاثاء

فرج عامر: إذا تم تأجيل القمة فمن العدل تعديل موعد مواجهة سموحة وبيراميدز

.