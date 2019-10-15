أصدر الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك فرمانا لمساعديه، باستمرار الاستعدادات لمباراة الأهلي دون أي تأثر بأنباء تأجيلها.

وعلم FilGoal.com أن ميتشو شدد على عدم التأثر بأنباء تأجيل مواجهة الجولة الرابعة، في ظل وجود "برنامج بدني ونفسي" قبل المباراة يجب تطبيقه حسبما أوضح مصدر بالنادي لـFilGoal.com.

ويخشى ميتشو حسبما أوضح المصدر، الاستسلام لأنباء التأجيل ثم لعب المباراة في موعدها وعدم تطبيق البرنامج الاستعدادي الذي وضعه للمباراة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن طلب الأمن تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم السبت المقبل بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأوضح المصدر أن الاتحاد لم يتم مخاطبته رسميا بشأن التأجيل، ولكن اتصالات وصلت للمسؤولين تطلب تأجيل المباراة في ظل حساسية الوضع بين القطبين حاليا.

وشدد المصدر في حديثه مع FilGoal.com على أن الاتحاد ينتظر يوم الثلاثاء الخطاب الرسمي من الأمن بشأن تحديد ملعب المباراة.

وكان اتحاد الكرة حدد الساعة الثامنة مساء من يوم السبت المقبل موعدا لإنطلاق مباراة القمة على استاد القاهرة الدولي.

وما موقف اتحاد الكرة؟

المصدر أشار إلى أن اتحاد الكرة يرفض بشكل قاطع تأجيل القمة لأن التأجيل سيؤثر على انتظام المسابقة التي تسير بصورة جيدة، ويتمسك الاتحاد بإقامتها في موعدها يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن الاتحاد يقترح إقامة اللقاء على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ودون جمهور بعد رفض إقامته على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الاتحاد التوصل لحل واتفاق مع الأمن خلال الساعات الجارية ويضغط بقوة حتى لا يتم تأجيل المباراة مع إقامتها ببرج العرب بدون حضور جماهيري.

القصة من البداية

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال إنه يريد تأجيل مباراة الأهلي بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي. ( اقرأ ماذا قال )

لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي شدد على رفض ناديه التأجيل. ( طالع تصريحاته )

وقال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة "الدوري منتظم بلا تأجيلات. هذا ما وعدت به وسيستمر بهذا الشكل".

وأكمل حديثه قائلا: "تأجيل القمة؟ أعلنا الجدول منذ البداية وملتزمون به. أي تأجيلات تحدث في المباريات لا تكون بناءً على طلب الأندية أو اتحاد الكرة بل لظروف أمنية". ( اقرأ تصريحاته )

ليعلن رئيس الزمالك بعدها "مستعد لخوض مباراة الأهلي غدا، الزمالك فريق وحوش".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، فيما جمع الزمالك 7 نقاط.

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