اربح FIFA 20 في تحدي الدربي من #فانتازي_الدوري_المصري

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 12:32

كتب : FilGoal

فانتازي الدوري المصري

لم تشكل فريقك منذ بداية الموسم؟ لا مشكلة، مازال أمامك فرصة حصد الجوائز في #فانتازي_الدوري_المصري .

مع بداية الجولة الرابعة، سيطرح FilGoal.com تحديات لجولات مختلفة، والبداية من جولة مباراة القمة، الجولة الرابعة.

سجل في تحدي الجولة الرابعة من هنا، وإذا حالفك الحظ وكنت خبيرا حقيقيا في الدوري المصري، ستفوز بلعبة FIFA 20 Ultimate Edition.

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استعمل خيارات زيادة النقاط، اختر تشكيلك المثالي، ربما تكون أنت صاحب أعلى النقاط في جولة مباراة الأهلي والزمالك.

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