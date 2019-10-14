بريزنتيشن راعي كرة اليد: مبروك لـ الزمالك.. مصر تسير على الطريق الصحيح

تقدمت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بالتهنئة لنادي الزمالك بعد فوز فريق كرة اليد رجال ببطولة إفريقيا للأندية للمرة ١٢ في تاريخه والثالثة على التوالي.

وأبرزت الشركة الراعية لكرة اليد المصرية وصول الزمالك وسبورتنج كتأكيد على أن الفراعنة يسيرون في الطريق الصحيح نحو المزيد من التميز والألقاب.

واستشهدت إدارة بريزنتيشن بالبطولة الرائعة التي قدمها فريق كرة اليد بالزمالك بعدما نجح في الفوز بجميع مبارياته في البطولة قبل التفوق في المباراة النهائية علي نادي سبورتنج في مباراة رائعة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

وأتم بيان بريزنتيشن "كرة اليد المصرية تستطيع المنافسة علي جميع البطولات القارية والعالمية".

وواصل فريق رجال الزمالك لكرة اليد تفوقه في اللعبة وتربع على عرش أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 مرة.

تغلب الزمالك على سبورتنج في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019، ليتوج الأبيض بلقبه الـ 12 في تاريخ المسابقة. (طالع التفاصيل)

تفوق الزمالك على المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، إذ حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.

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