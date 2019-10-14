رسميا - رودي جارسيا يتولى قيادة ليون

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 15:38

كتب : FilGoal

رودي جارسيا

أعلن نادي ليون الفرنسي رسميا تولي رودي جارسيا قيادة الفريق الفنية بعد رحيل البرازيلي سيلفينيو.

وسبق لجارسيا قيادة ديجون وليل وسانت إيتيان وأخيرا مارسيليا في الدوري الفرنسي، وقاد مارسيليا من أكتوبر 2016 وحتى صيف 2019.

وخاض جارسيا تجربة التدريب خارج فرنسا من قبل وكانت مع فريق روما في الفترة من صيف 2013 وحتى يناير 2016.

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ووفقا لإذاعة مونت كارلو فتم التعاقد مع جارسيا لقيادة ليون حتى صيف 2021.

ويعاني ليون من تدهور النتائج في الدوري الفرنسي، إذ حقق الفوز مرتين فقط من 9 جولات ويقبع في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

وخاض سيلفينيو المدير الفني السابق 11 مباراة مع ليون منذ توليه المهمة مع بداية الموسم الجاري وفاز في 3 بينما تعادل في 4 وخسر مثلهم.

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