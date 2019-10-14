تقرير: تمديد عقد مانشيني مع إيطاليا حتى كأس العالم 2022

ضمن منتخب إيطاليا تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 2020 مما أدى لتمديد عقد روبرتو مانشيني المدير الفني حتى كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو وصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن عقد المدير الفني الإيطالي تضمن بندا يشير إلى تمديد عقده بعد التأهل إلى نهائيات أمم أوروبا.

وأضاف التقرير أن مانشيني ينوي الاستمرار مع إيطاليا حتى كأس العالم 2022 بسبب اقتناعه وإيمانه بقدرات الجيل الجديد.

وأشار التقرير إلى استعادة منتخب إيطاليا هيبته بعد التأهل قبل 3 جولات من التصفيات بعد تحقيق الفوز في السبع مباريات كاملة وعدم استقبال سوى 3 أهداف فقط.

يأتي ذلك بعد عامين فقط من فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا والتي تعتبر أسوأ ما في مسيرة الأتزوري.

ويلعب منتخب إيطاليا مساء غد الثلاثاء أمام ليشتنشتاين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.

ويعتبر منتخبا إيطاليا وبلجيكا فقط من لم يفقدوا أي نقاط خلال مشوارهم في التصفيات.

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