تقرير يكشف: مورينيو لم يرغب أبدا في ضم فريد.. وتراجع لسبب وحيد

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 22:22

كتب : FilGoal

فريد - مانشستر يونايتد - ليستر سيتي

كشف تقرير لصحيفة the athletic البريطانية عن أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق لم يرغب في ضم البرازيلي فريد قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقا.

فريد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

فريد انضم إلى صفوف الشياطين الحمر خلال ولاية مورينيو في صيف العام الماضي قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني، رغم أنه كان قريبا من اللعب لصفوف الجار مانشستر سيتي قبل أن يغير ما يقرب من 60 مليون يورو وجهته.

ولكن مورينيو لم يرغب في دفع ناديه هذا المبلغ مقابل لاعب الوسط البرازيلي الذي رغم الإشادة به في العلن لم يؤمن بقدراته.

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وأوضحت "ذا أثليتك" أن مورينيو رغم ذلك تراجع عن موقفه وقبل بضم اللاعب خوفا من عدم تعاقد إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي مع لاعب وسط إضافي حال رفضه.

ولم يلعب البرازيلي سوى مباراة واحدة خلال آخر 6 مباريات قادها مورينيو قبل رحيله، في ديسمبر الماضي، واستمر فشله في حجز مقعد أساسي مع المدرب الحالي أولي جونار سولشاير.

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فريد مورينيو مانشستر يونايتد

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