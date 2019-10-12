تقرير إيطالي: إنتر يستعد لضم ماتيتش في يناير

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 22:01

كتب : FilGoal

نيمانيا ماتيتش

بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز لاعب ثالث قد ينضم من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، هذه المرة هو نيمانيا ماتيتش.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يفكر في إجراء صفقة جديد من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبدو أن أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لفريق إنتر ميلان يريد العمل مرة أخرى مع لاعب الوسط الصربي الذي كان مدربه في تشيلسي قبل موسمين.

أخبار متعلقة

ديشامب: عودة بنزيمة لن تكون جيدة لمنتخب فرنسا بعد هجوم حمد الله الناري.. رينار: ليس لدي وقت لأضيعه في الرد عليه هدف رونالدو الخارق الذي تمنى لو لم يسجله بقميص برشلونة

وينتظر إنتر فتح باب الانتقالات الشتوية للدخول في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد لضم ماتيتش بناء على طلب المدرب كونتي.

ماتيتش البالغ من العمر 31 عاما لم يشارك مع مانشستر يونايتد هذا الموسم إلا في 3 مباريات فقط.

وإذا انضم ماتيتش لصفوف إنتر سيكون اللاعب الثالث الذي سيرحل من مانشستر إلى الفريق الإيطالي بعد الثنائي لوكاكو وسانشيز المنتقل في الصيف الماضي.

وانضم ماتيتش لصفوف مانشستر يونايتد بداية الموسم الماضي قادما من تشيلسي.

اقرأ أيضا:

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك وجينيراسيون في استاد السلام.. وتحديد عدد الجماهير

هدف رونالدو الخارق الذي تمنى لو لم يسجله بقميص برشلونة

مصر وبوتسوانا بحضور 10 آلاف مشجع

طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

بذكريات واقعة 96.. هل يلعب كيبا كجناح أيسر أمام النرويج

مانشستر يونايتد ماتيتش إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة يد – الزمالك يضرب موعدا مع سبورتنج في نهائي إفريقيا للأندية 9 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير يكشف: مورينيو لم يرغب أبدا في ضم فريد.. وتراجع لسبب وحيد 17 دقيقة | أوروبا
ريس نيلسون.. إمبراطورية المحاربين 26 دقيقة | أوروبا
تقرير إيطالي: إنتر يستعد لضم ماتيتش في يناير 38 دقيقة | أوروبا
ديشامب: عودة بنزيمة لن تكون جيدة لمنتخب فرنسا 39 دقيقة | أوروبا
بعد هجوم حمد الله الناري.. رينار: ليس لدي وقت لأضيعه في الرد عليه 44 دقيقة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري" 4 انتهت - الأهلي مع النجم الساحلي والزمالك قد يواجه مازيمبي.. وقرعة متوازنة لبيراميدز وسهلة للمصري

قد ينال إعجابك