تقرير إيطالي: إنتر يستعد لضم ماتيتش في يناير

بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز لاعب ثالث قد ينضم من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، هذه المرة هو نيمانيا ماتيتش.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يفكر في إجراء صفقة جديد من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبدو أن أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لفريق إنتر ميلان يريد العمل مرة أخرى مع لاعب الوسط الصربي الذي كان مدربه في تشيلسي قبل موسمين.

وينتظر إنتر فتح باب الانتقالات الشتوية للدخول في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد لضم ماتيتش بناء على طلب المدرب كونتي.

ماتيتش البالغ من العمر 31 عاما لم يشارك مع مانشستر يونايتد هذا الموسم إلا في 3 مباريات فقط.

وإذا انضم ماتيتش لصفوف إنتر سيكون اللاعب الثالث الذي سيرحل من مانشستر إلى الفريق الإيطالي بعد الثنائي لوكاكو وسانشيز المنتقل في الصيف الماضي.

وانضم ماتيتش لصفوف مانشستر يونايتد بداية الموسم الماضي قادما من تشيلسي.

اقرأ أيضا:

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك وجينيراسيون في استاد السلام.. وتحديد عدد الجماهير

هدف رونالدو الخارق الذي تمنى لو لم يسجله بقميص برشلونة

مصر وبوتسوانا بحضور 10 آلاف مشجع

طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

بذكريات واقعة 96.. هل يلعب كيبا كجناح أيسر أمام النرويج