ديشامب: عودة بنزيمة لن تكون جيدة لمنتخب فرنسا

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 22:00

كتب : محرر في الجول

كريم بنزيمة - فرنسا

يرى ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن استدعاء كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لن يكون جيدا لأبطال العالم.

ويتألق بنزيمة بقميص ريال مدريد وسجل 6 أهداف في أول 8 جولات من الدوري الإسباني.

وقال ديشامب للتليفزيون الفرنسي: "عدم استدعاء بنزيمة قرار فني".

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وتابع "ببساطة، أعتقد أن عودته لن تكون جيدة لمنتخب فرنسا".

وواصل "أنظر للأمور لما في مصلحة المنتخب، ومعنى قميصه".

ثم أتم "هذا كل ما في الأمر مع بنزيمة".

بنزيمة خاض مباراته الدولية الأخيرة مع منتخب فرنسا يوم 8 أكتوبر 2015، وتم استبعاده من حينها بواسطة ديشامب بعد قضية ابتزاز في حق زميله ماتيو فالبوينا ولم يشارك في التتويج بكأس العالم.

قبل أن يخرج مهاجم ريال مدريد ويتهم ديشامب بأنه رضخ لضغوط التيار العنصري في فرنسا وأن استبعاده ليس لأسباب فنية خصوصا بعد انتهاء القضية.

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