بالفيديو - إثارة الدقائق الأخيرة أمام سويسرا تقرب الدنمارك من العودة لليورو

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 20:16

كتب : FilGoal

الدنمارك - سويسرا

بعد غياب عن النسخة الماضية اقتربت الدنمارك من العودة من جديد إلى بطولة اليورو في نسخة 2020 بعد فوز قاتل على ضيفها السويسري.

المنتخب الدنماركي فاز على نظيره السويسري بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة.

وهدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 84 بفضل يوسف بولسن.. انطلاقة سريعة وتمريرة من كريستيان إريكسن جعلته يستغل سرعته ليصبح في مواجهة المرمى ويسكن الكرة على يمين الحارس.

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هدف منح الديناميت الدنماركي فرصة كبيرة للعودة للمنصة الأوروبية من جديد بعدما غابوا عن النسخة الماضية في 2016 التي توجت البرتغال بلقبها.

أبطال أوروبا 92 ارتفع رصيدهم إلى 12 نقطة في الصدارة بالتساوي مع أيرلندا بفارق 4 نقاط عن سويسرا التي لعبت مباراة أقل.

وفوز أيرلندا على سويسرا يمنح الفريقين (أيرلندا والدنمارك) بطاقة العبور إلى البطولة التي تقام بين 13 مدينة أوروبية.

وينتظر رفاق إريكسن مواجهة جبل طارق في الجولة المقبلة، وتحقيق الفوز يضمن كذلك التأهل.

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