مران الزمالك - انتظام عبد الغني وبوطيب وتأهيل شيكابالا

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 19:26

كتب : محمد حسين مصطفى

الزمالك - نادي مصر

انتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك في مران فريقه الجماعي وذلك بعد عودته من فرنسا عقب انتهاء فترة إجازته التي حصل عليها من قبل ميتشو المدير الفني للفريق.

ويواصل الزمالك استعداده لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري المصري.

كما شارك المدافع محمد عبد الغني بشكل طبيعي في المران الجماعي بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

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أما محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق أدى تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب قبل انطلاق المران.

وبعد المران توجه شيكابالا لصالحة الجيمانيزيوم لاستكمال البرنامج التأهيلي المخصص له للعلاج من الإصابة العضلية الذي يعاني منها.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو فقرة تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف مدرب الأحمال رودريجيز رفع المعدل البدني للاعبي الفريق.

وخصص دراجون مدرب حراس المرمى فقرة خاصة للحراس على هامش المران لتدريبهم على المشاركة كمدافعين والتدريب أيضا على تمرير الكرة واستلامها وبدء الهجمة.

وشارك في تدريبات حراس المرمى محمد أبو جبل والحارس الناشئ محمد شريف وذلك بسبب انضمام محمد عواد للمنتخب الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأوليمبي.

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