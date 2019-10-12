برشلونة يفتح الباب أمام رحيل راكيتيتش في يناير

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 19:16

كتب : محرر في الجول

راكيتيتش

بات الباب الرحيل عن برشلونة في يناير المقبل مفتوحا أمام الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة ينوي دراسة موقف راكيتيتش النهائي خلال الشهرين المقبلين قبل إتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ورغم رفض برشلونة رحيل لاعب الوسط الكرواتي إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، إلا أن الباب مفتوح الآن لدراسة العروض المقدمة للاعب.

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ويشعر برشلونة أن ذهن راكيتيتش مشتت منذ رفض عرض يوفنتوس في الصيف.

وبالتالي، لم يحصل اللاعب على فرص كثيرة للمشاركة هذا الموسم عكس المعتاد عليه حيث شارك في 6 مباريات فقط.

وعلى الجانب الآخر، يشعر راكيتيتش بالإحباط من برشلونة، بعدما تراجع مسؤولوه عن تنفيذ وعدهم بتقديم عقد جديد.

وصرح صاحب الـ31 عاما مؤخرا خلال معسكر منتخب كرواتيا: "لا أريد أن أكون في برشلونة لمجرد التنزه على شاطئ البحر".

يذكر أن يوفنتوس لم يكن المهتم الوحيد بضم راكيتيتش، حيث كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن استعداد إنتر ميلان للعودة في يناير المقبل للتفاوض على ضم اللاعب بعد فشل مفاوضات سوق الانتقالات الصيفية. ( اقرأ التفاصيل )

ويمتد تعاقد راكيتيتش مع برشلونة حتى 2021.

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