مواعيد مباريات السبت 12 أكتوبر 2019 – نصف نهائي إفريقيا لليد.. وتصفيات يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 12 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة.

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الزمالك لكرة اليد يواجه إنتر كلوب الأنجولي الساعة السادسة مساء في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

قبلها يلتقي نادي سبورتنج مع جي إس كي في الرابعة مساء.

وفي كرة القدم، يلتقي منتخب تونس مع الكاميرون وديا الساعة الثامنة مساء. المباراة مذاعة عبر قناة الكأس الرياضية.

أما في تصفيات يورو 2020. يلعب منتخب إيطاليا مع اليونان الساعة التاسعة إلا ربع مساء. والمباراة مذاعة عبر قناة بي إن 4.

وتلعب إسبانيا مع النرويج في نفس التوقيت، والمباراة مذاعة عبر قناة بي إن 3.

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