بالفيديو – فرنسا لا تخسر أبدا أمام أيسلندا.. وتركيا تخطف صدارة المجموعة

اقترب منتخب فرنسا من التأهل إلى نهائيات يورو 2020، بفوزه الصغير 1-0 على مضيفه أيسلندا، في ملعب لاوجاردالسفويلر، بالجولة السابعة من التصفيات.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة أوليفيه جيرو من علامة الجزاء بعد أكثر من ساعة من اللعب.

لترفع فرنسا رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، فيما تجمّد رصيد أيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث.

فرنسا أكدت سطوتها على أيسلندا في المواجهة رقم 15 تاريخيا بينهما، إذ حققت فوزها رقم 11 مقابل 4 تعادلات، دون أن تتذوق طعم الهزيمة أبدا.

جيرو الذي سجل هدف الانتصار من علامة الجزاء، حاول استباق هذا السيناريو منذ الدقيقة 29 عندما طالب الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي باحتساب ركلة جزاء، تلقى بسببها بطاقة صفراء للمبالغة في الاعتراض.

الشوط الأول لم يشهد فرصا عديدة، إلا أن كينجسلي كومان كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 43، لكن تسديدته جاءت في الشباك الجانبية.

في الشوط الثاني تعرض أنطوان جريزمان لعرقلة داخل منطقة الجزاء بواسطة أري فرير سكولاسون، نالت فرنسا على إثرها ما طالب به جيرو في الشوط الأول.

مهاجم تشيلسي لم يفوّت الفرصة، فانبرى لتسديد الركلة الجزائية في الدقيقة 66، مسجلا هدف المباراة الوحيد.

ليسجل جيرو هدفه رقم 37 في مسيرته الدولية بالمركز الثالثة على لائحة الهدافين التاريخيين لبلاده، وبفارق 4 أهداف عن ميشيل بلاتيني الثاني، و14 هدفا عن تييري هنري الأول.

الهدف هو السادس عشر لـ جيرو مع فرنسا بعد أن أكمل الثلاثين، أكثر من أي مخضرم آخر في تاريخ الديوك، كما أنه سجل هدفه الرابع في مسيرته بشباك أيسلندا.

بليز ماتويدي كاد أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 78، لكن تسديدته ارتدت من القائم.

البديل وسام بن يدر كان قريبا بدوره من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 81، لكن هانيس ثور هالدورسون تصدى ببراعة.

لتكتفي فرنسا بهدف وحيد حقق انتصارا ثمينا.





























أما صدارة المجموعة، فانتقلت إلى تركيا.

أحفاد أتاتورك خطفوا انتصارا مثيرا على ألبانيا بهدف دون رد على ملعب شوكرو ساراكوجلو.

الأتراك انتظروا حتى الدقيقة الأخيرة ليخطفوا الانتصار بعد ارتباك قاتل بين دفاع وحارس مرمى ألبانيا، ليسجل سينك توسون الهدف الوحيد.

تركيا رفعت رصيدها إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن فرنسا، فيما تجمّد رصيد ألبانيا عند 9 نقاط في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة، فازت أندورا بهدف دون رد على ضيفتها مولدوفا في الملعب الوطني.

الهدف الوحيد سُجل بواسطة مارك فاليس في الدقيقة 63.

لتحصد أندورا أول 3 نقاط وتتقدم إلى المركز الخامس، متفوقة على مولدوفا صاحبة نفس الرصيد والمركز الأخير.

اقرأ أيضا:

جاري سبيد.. والخلود إلى النوم دون استيقاظ

بعد فشل إقامة اللقاء في القاهرة.. المنتخب يتجه لبرج العرب استعدادا لبوتسوانا

مواهب الأكاديمية الضائعة.. هل أرسنال بيئة خصبة لصناعة نجم؟

نجل زيدان الثالث يظهر في تدريبات ريال مدريد

بالأرقام - حراس مرمى بقميص صناع اللعب في الدوريات الخمس الكبرى