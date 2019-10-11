ليكيب تكشف عن الراتب الخرافي لـ نافاس في سان جيرمان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - ريال مدريد

عاد ليشارك بشكل أساسي، وتحسّنت أوضاعه المالية أيضا، هذا هو حال كيلور نافاس في باريس سان جيرمان.

حارس المرمى الكوستاريكي صاحب الـ32 عاما انتقل إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي قادما من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نافاس من أعلى 5 لاعبين في الفريق العاصمي تقاضيا للأجور.

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نافاس يتقاضى 7 ملايين يورو سنويًا وفقا لـ ليكيب، وهو أكثر بـ 2 مليون يورو مما كان يتقاضاه في ريال مدريد.

ورغم تقدمه في العمر، يحصل نافاس على راتب مرتفع في باريس سان جيرمان.

كما ذكرت الصحيفة أن ماورو إيكاردي الذي حضر معارا من إنتر ميلان، يتقاضى 5,8 ملايين يورو سنويا في باريس سان جيرمان.

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