مدرب إسبانيا: فاتي قد ينضم لقائمة اليورو.. ولن أخصص لاعبا لمراقبة أوديجارد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 21:33

كتب : FilGoal

روبيرت مورينو

فتح روبيرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا، الباب لـ أنسو فاتي لاعب برشلونة الشاب، حتى يتواجد في قائمة يورو 2020.

إسبانيا تسعى لحسم تأهلها إلى نهائيات يورو 2020، عندما تواجه النرويج مساء السبت في التصفيات الأوروبية المؤهلة.

وصرّح مورينو خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بانضمام أنسو فاتي لمعسكر منتخب الشباب، وسعيد أن دي لافوينتي (مدرب منتخب الشباب) يشاركني الذوق الجيد في اختيار اللاعبين، مثل فاتي".

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وأضاف: "لقد قدّم أداء مذهلا وأعتقد أن ضمه لمنتخب الشباب قرار جيد، ليس مستبعدا أن يكون معنا في يورو 2020 الصيف المقبل لو واصل تألقه مع برشلونة وتسجيل الأهداف والتطور. كل اللاعبين لديهم فرصة في المنتخب الوطني".

مورينو سُئل عن مارتن أوديجارد أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الشهر الماضي، وأبرز لاعبي منتخب النرويج.

والمساعد السابق لـ لويس إنريكي لا ينوي اتباع منهج خاص لإيقاف الاسكندنافي الأعسر: "أوديجارد تطور كثيرا ويقدّم مستوى مميزا في ريال سوسيداد ومنتخب بلاده، ولكن النرويج ليست مجرد لاعب واحد".

وأكمل: "أوديجارد يؤدي جيدا، لكني لا أجهّز أبدا خطة لإيقاف لاعب بعينه، كرة القدم لعبة جماعية".

صحيفة "موندو" الإسبانية ذكرت أن سيرخيو راموس يريد المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو بالصيف المقبل، ومورينو أشاد بطموحات لاعبه.

وقال مورينو "لو أراد سيرخيو راموس المشاركة في الأوليمبياد، فهذا لأنه شخص يتمتع بصفات الفائزين ولديه دائما الرغبة والطموح في تحقيق المزيد ومواصلة التطور. من غير العادل للجميع أن ينضم شخص للمنتخب بشكل مستمر بسبب اسمه فقط، لكن لو شاهدتهم راموس يتدرب ستدركون أنه سيبقى طويلا في المستوى العالي".

وأكمل: "انضمامه لقائمة إسبانيا في الأوليمبياد سيكون أمرا متروكا لـ دي لافوينتي حتى يقرره".

وعن تجديد تعاقده الذي ينتهي الصيف المقبل: "لم أفكر في هذا الأمر، ولا أريد الحديث عنه، لأن هذا لن يزيدني قيمة في اللحظة الراهنة، أنا مركز على التأهل إلى النهائيات ولست قلقا بشأن أي أمر آخر".

إسبانيا تتصدر المجموعة السادسة في تصفيات يورو 2020 برصيد 18 نقطة بعد أن حققت الانتصار في كل مبارياتها الست.

وتحل إسبانيا ضيفة على النرويج، قبل أن ترتحل لمواجهة السويد يوم الثلاثاء، جولة دولية قد تشهد التأهل الرسمي لبطل أوروبا 3 مرات.

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