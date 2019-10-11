يرى صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة طنطا بدون اللاعبين الدوليين سيكون أفضل من خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "تأجيل مواجهة طنطا وخوضها بدون لاعبينا الدوليين، سيكون أقل وطأة من خوض ثلاث مباريات في أسبوع وتعريض لاعبينا للإرهاق البدني الكبير".

مدير الكرة في الإسماعيلي أتبع "سنلعب المباراة خلال شهر نوفمبر بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي".

الإسماعيلي يضم أربعة لاعبين من المنتخب الأوليمبي، هم هم عبد الرحمن مجدي، وومحمد صادق، ووجيه عبد الحكيم، وأحمد أيمن,

مدير الكرة أكمل "باقي اللاعبين الدوليين بالفريق سينضموا إلى تدريبات الفريق قبل استئناف لقاءات الدوري".

ويضم الإسماعيلي ثلاثة لاعبين دوليين، هم باهر المحمدي بصفوف المنتخب الوطني، وهٌمام طارق مع المنتخب العراقي، وبيكيتا سيلفا مع منتخب غينيا بيساو.

وانتقل صبري المنياوي للحديث عن لقاء المنصورة الودي، فقال "حققنا أكثر من مكسب من مواجهة المنصورة الودية".

وواصل "أول تلك المكاسب هي إعادة تجهيز البدلاء والمستبعدين الذين تم الدفع بهم في اللقاء",

وأتم "اللقاء ساعد الجهاز الفني في الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين والمرونة التكتيكية من خلال إشراكهم بعدة مراكز أيضا".

وتعادل الإسماعيلي مع المنصورة وديا مساء اليوم بهدفين لكل فريق، في إطار استعدادات الإسماعيلي لمباراة حرس الحدود في الدوري.

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