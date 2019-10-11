فيلايني ينتقد إدارة يونايتد: تعجلوا في إقالة مورينيو.. لم يمنحوا أي مدرب الوقت

يرى البلجيكي مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق أن النادي تعجل في الإطاحة بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

مروان فيلايني النادي : شاندونج ليونينج مانشستر يونايتد

مورينيو رحل عن الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي ليخلفه أولي جونار سولشاير بشكل مؤقت في البداية، قبل أن يستمر في منصبه بشكل دائم.

وفيلايني الذي كان أحد العناصر التي اعتمد عليها مورينيو بشكل مستمر قبل رحيل اللاعب إلى الدوري الصيني، يؤمن أن قرار يونايتد كان متسرعا.

وقال مروان الذي أمضى 5 سنوات ونصف مع المانيو في تصريحات صحفية: "جلبوا المدرب الأفضل في العالم وأراد أن يبني فريقا ولكنهم أقالوه. بناء فريق ليس سهلا وتحتاج لأكثر من سنتين".

وأضاف لاعب شاندونج لونينج الصيني "لا أعلم ما الذي سيصل له النادي مع سولشاير ولكن ما أعلمه أنك تحتاج للوقت إن أردت الفوز والبناء، مورينيو في أول مواسمه قدم نتائج مذهلة وتوج بالبطولات، وفي ثاني مواسمه كان الأمر أصعب لكنه حاول مساعدة الفريق، ثم قرروا إقالته".

وشدد "بالنسبة لي كانوا متسرعين في هذا القرار لأنه حينما تأتي بمدرب مثل مورينيو فأنت تحتاج للكثير من اللاعبين القادرين على تطبيق فلسفته. عندما أراد البناء أقالوه بعد سنتين ونصف لأن النتائج لم تكن جيدة".

صاحب الـ31 عاما لعب في يونايتد تحت قيادة ديفيد مويس ولويس فان جال ومورينيو ولفترة قصيرة مع سولشاير، ويؤكد أن إدارة النادي لم تمنح لهؤلاء المدربين متنفسا.

ويشرح "جلبوا مويس ولم يمنحوه الوقت، بعد ذلك تعاقدوا مع فان جال لموسمين وعندما بدأ الفريق في تقديم بعض الأشياء والفوز بالكأس أطاحوا به لأنهم أرادوا الفوز بسرعة. مدرب مثل فان جال يتمتع بالكثير من الخبرة والمعرفة التكتيكية، ورغم ذلك أقالوه".

فيلايني استرسل "عندما تريد البناء عليك منح الوقت وليس تغيير المدربين كل موسم أو موسمين ولكن هم (الإدارة) كانوا يقيلون المدربين بعد خسارة 4 أو 5 مباريات".

فيلايني الذي بدا حانقا على تصرفات إدارة فريقه السابق واصل انتقاده "يونايتد حقق كل شيء مع السير فيرجسون لسنوات طويلة لذا أن يأتي شخص آخر ويحقق نفس الأشياء فهذا ليس سهلا. مشجعو مانشستر يريدون ذلك ولكن عقلية الكرة تغيرت وكذلك عقلية اللاعبين".

واستمر في انتقاداته ولكن هذه المرة للاعبين الصغار "ترى بعض اللاعبين الصغار عقب المباراة مباشرة يتجهون إلى غرف الملابس لكي يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وهذا خاطئ. الآن لديك مدرب يريد الاعتماد عليهم رغم عدم استقرار مستواهم الذي تصاعد وهبوط من آن لأخر، فهذا ما يحدث مع اللاعبين الصغار".

وأتم "بالطبع لا تستطيع الاعتماد على الشباب فقط بل أنت بحاجة لمزيج. كي تتوج بالألقاب والمباريات الكبيرة تحتاج الخبرة. بالطبع قد تفوز بهم ولكن ليس في كل مباراة".

وتحوم الشكوك حاليا حول مستقبل سولشاير مع سوء نتائج الفريق، إذ حقق يونايتد أسوأ بداية له في موسم منذ 30 عاما، ويحتل الفريق المركز الـ12 في جدول الترتيب ولم يفز سوى في مباراتين من أصل 8 وعلى بعد نقطتين من مراكز الهبوط.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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