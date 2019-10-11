فاتي يحمل قميص لاروخا.. رسميا – استدعاء مراهق برشلونة لمنتخب شباب إسبانيا

تلقى أنسو فاتي لاعب برشلونة الدعوة للانضمام إلى منتخب إسبانيا للشباب للمرة الأولى في مسيرته.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

فاتي المولود في غينيا بيساو، أتم إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية، كما حصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء استدعاء فاتي لمنتخب شباب إسبانيا لتعويض إصابة زميله في برشلونة، كارليس بيريز، الذي انسحب من المعسكر لمشاكل عضلية بحسب بيان الاتحاد الإسباني.

اقرأ: أنسو فاتي.. صاحب الحذاء الرديء وشريك كوبو الخارق

فاتي الذي يُكمل 17 عاما بنهاية الشهر الجاري، سيكون قادرا على الظهور بقميص إسبانيا لأول مرة في مسيرته يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلعب منتخب لاروخا أمام مونتينجرو بتصفيات يورو 2021 للشباب.

إسبانيا حاملة لقب المسابقة تسعى لمواصلة نجاحاتها في فئة الشبان والناشئين تحت قيادة المدرب لويس دي لافوينتي.

ولا تعني مشاركة فاتي مع منتخب الشباب –عند تحققها- أنه ملزم باللعب لمنتخب إسبانيا الأول، إذ تضمن له قوانين الاتحاد الدولي حرية تغيير منتخبه إن لم يلعب رسميا لفئة الكبار.

وغاب فاتي عن قائمة منتخب إسبانيا تحت 17 عاما المشاركة في كأس العالم للناشئين هذا الشهر، ليضمن الحضور في صدام الكلاسيكو أمام ريال مدريد بعد 10 أيام تقريبا.

برشلونة سيكون في أمس الحاجة لخدمات مراهقه المعجزة، مع إيقاف عثمان ديمبيلي، وإصابة كارليس بيريز، مما يجعل فاتي البديل الأول في خط هجوم المدرب إرنستو فالفيردي.

ويحق لـ فاتي تمثيل بلده الأصلي غينيا بيساو، بالإضافة إلى البرتغال التي توفر جواز سفر لأبناء مستعمراتها السابقة، وكذلك إسبانيا التي انتقل للإقامة فيها منذ طفولته.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قد ذكرت في نهاية الشهر الماضي، أن فاتي ضمن القائمة المبدئية لـ روبيرت مورينو مدرب منتخب إسبانيا الأول.

لكن لاعب برشلونة لم يظهر في القائمة النهائية، خصوصا مع التحذيرات التي وُجهت إليه ليتجنب مصير منير الحدادي وبويان كركيتش.

ثنائي هجوم برشلونة السابق مثّل منتخب إسبانيا الأول في عمر صغيرة، وحُرم لاحقا من اللعب للمغرب أو صربيا.

فاتي هو ثاني أصغر لاعب يمثّل برشلونة في الدوري الإسباني، كما بات أصغر مُسجل للبلاوجرانا في المسابقة، وثالث أصغر مُسجل عموما في تاريخ الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا:

حوار - أبو تريكة: صلاح لا يقارن بأي لاعب ولا أنا.. أفتقد جمهور الأهلي وما قاله حسن حمدي صحيح

مدرب الهلال لـ في الجول: سعداء بمواجهة الأهلي.. ولن نُلدغ من جحر مرتين

عمرو دياب والكرة

تقرير: النني معروض على ميلان

كروزيرو.. السقوط إلى الهاوية