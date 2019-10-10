رئيس الإسماعيلي: ما يتردد حول عماد حمدي ليس صحيحا.. يهدفون لتعطيل مسيرتنا

شدد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة على عدم صحة ما يُقال بخصوص رحيل عماد حمدي من صفوف الدراويش في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال رئيس الإسماعيلي: "ما تردد حول رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للإسماعيلي عار تماما عن الصحة".

وأضاف "ما يدور هدفه تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التي نحققها منذ بداية الموسم. يهدفون لضرب الاستقرار الفني والإداري للفريق".

وتابع في بيانه الرسمي "تداول في الفترة الأخيرة عدة أنباء حول الاستغناء عن عماد حمدي –ارتكاز الفريق- خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا يمت الحقيقة بصلة، نظرا لامتداد تعاقد اللاعب مع الفريق حتى نهاية موسم 2022".

وأشار "متمسكون بجهود جميع لاعبي الفريق من يمثلون القوام الأساسي لنا، مهما كانت الإغراءات".

وأكمل حديثه قائلا: "سياسة إدارة الإسماعيلي تشمل إعادة بناء الفريق، بحيث يكون قادر على المنافسة محليا وخارجيا".

وأتم "بدأنا بالتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين، والخطة شملت تمديد تعاقد جميع اللاعبين من صغار السن والذين يمثلون مستقبل النادي".

وانضم عماد حمدي صاحب الـ 26 عاما لـ الإسماعيلي في 2015 قادما من المنصورة.

وشارك عماد حمدي في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري مع الإسماعيلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

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