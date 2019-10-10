رئيس الإسماعيلي: ما يتردد حول عماد حمدي ليس صحيحا.. يهدفون لتعطيل مسيرتنا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 20:19

كتب : ياسر الشريف

عماد حمدي

شدد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة على عدم صحة ما يُقال بخصوص رحيل عماد حمدي من صفوف الدراويش في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال رئيس الإسماعيلي: "ما تردد حول رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للإسماعيلي عار تماما عن الصحة".

وأضاف "ما يدور هدفه تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التي نحققها منذ بداية الموسم. يهدفون لضرب الاستقرار الفني والإداري للفريق".

أخبار متعلقة

رسميا - إعادة مباراة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي الإسماعيلي يخاطب الاتحاد المصري لحضور 15 ألف مشجع ضد الجزيرة الإسماعيلي يطلب تأجيل مباراته أمام طنطا رسميا الإسماعيلي لـ في الجول: سنحاول تعديل موعد لقاء طنطا.. التغييرات تضرنا

وتابع في بيانه الرسمي "تداول في الفترة الأخيرة عدة أنباء حول الاستغناء عن عماد حمدي –ارتكاز الفريق- خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا يمت الحقيقة بصلة، نظرا لامتداد تعاقد اللاعب مع الفريق حتى نهاية موسم 2022".

وأشار "متمسكون بجهود جميع لاعبي الفريق من يمثلون القوام الأساسي لنا، مهما كانت الإغراءات".

وأكمل حديثه قائلا: "سياسة إدارة الإسماعيلي تشمل إعادة بناء الفريق، بحيث يكون قادر على المنافسة محليا وخارجيا".

وأتم "بدأنا بالتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين، والخطة شملت تمديد تعاقد جميع اللاعبين من صغار السن والذين يمثلون مستقبل النادي".

وانضم عماد حمدي صاحب الـ 26 عاما لـ الإسماعيلي في 2015 قادما من المنصورة.

وشارك عماد حمدي في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري مع الإسماعيلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

اقرأ أيضا

الجانب الآخر من كرة القدم – الاعتزال

حوار في الجول – نجم ميلان السابق يتحدث عن مشكلة مواهب إيطاليا وتدريب أشباح ساكي

جينيراسيون فوت لـ في الجول: سنلعب مباراة الزمالك.. أبلغنا كاف بذلك

رحلة الإمارات توضح مدى جاهزية صلاح للقاء يونايتد.. وبرنامج خاص من ليفربول

فايلر تعليقا على قرعة دوري الأبطال: الحديث عن إفريقيا سابق لأوانه نركز في الدوري

في الدوري الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: الأمن أخبرني بخوض لقاء جينيراسيون على استاد السلام بدون جمهور.. وأنا لن أقبل 2 ساعة | إفريقيا
ماذا قال البدري لـ عمر السعيد 3 ساعة | مصر
"مساء الأنوار" مدحت شلبي يعود على قناة جديدة 3 ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-10-2019 والقنوات الناقلة..مصر ومواجهات أوروبية 3 ساعة | مصر
بالفيديو – لا فوز لبطل إفريقيا.. الكونغو الديموقراطية تتعادل مع الجزائر وديا 4 ساعة | إفريقيا
حمدي فتحي: لا يوجد أي مشكلة إذا جلست على مقاعد بدلاء المنتخب 4 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري"

قد ينال إعجابك