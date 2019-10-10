بلماضي يستبعد صلاح من المنافسة على أفضل لاعب في إفريقيا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رياض محرز

لم يضع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، اسم محترفنا المصري محمد صلاح ضمن المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مانشستر سيتي
ليفربول

ويقام حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019 في السابع من شهر يناير من العام الجديد في منطقة سهل حشيش في الغردقة.

وتحدث بلماضي عن الجائزة قائلا: "صوتي سيكون لرياض محرز".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة الشروق الجزائرية "محرز أظهر بأنه قادر على القيام بالشيء الكثير عندما يلعب بصفة منتظمة".

وتابع "متيقن أن التنافس على جائزة الأفضل في إفريقيا سينحصر بين محرز وساديو ماني".

وأشار "ماني خسر لقب كأس الأمم الإفريقية مع السنغال، ورغم تتويجه بدوري الأبطال أعلم أن حلمه كان معانقة التاج القاري مع الأسود".

وشدد مدرب الجزائر "أنا لا أبحث عن الإنجازات الفردية. أترك هذا الأمر لأهل الاختصاص".

وأكمل حديثه قائلا: "بحثي فقط يكون عن النتائج الإيجابية مع المنتخب ومع الطاقم الفني، وباتالي فإن احتلالي المركز الرابع أو العاشر أو الـ 15 في قائمة أفضل مدرب في العالم، يعني أن هناك عملا نقوم به وهو عمل جيد".

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018 على التوالي بعد التفوق على الثنائي ساديو ماني وبيير أوباميانج.

وأحرز الجزائري رياض محرز جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2016 بعد قيادته ليستر سيتي لتحقيق الإنجاز وحصد لقب الدوري الإنجليزي.

ورفع محرز لقب أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده الجزائر من الأراضي المصرية، ليضيف اللقب بجانب لقب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس الرابطة مع مانشستر سيتي.

بينما رفع ماني رفقة محترفنا المصري محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

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