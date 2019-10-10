تلقى عبد الله بكري مدافع نادي بيراميدز، مفاوضات جادة من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال له خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "عبد الله بكري تلقى مفاوضات جادة من أحد الأندية السعودية للانتقال إليهم في يناير المقبل".

وأضاف "ما يسهل انتقال عبد الله بكري للفريق السعودي في يناير، أنه من مواليد المملكة وبالتالي لن يكون لاعبا أجنبيا".

المصدر أتم "في حال انضمام بكري للفريق السعودي وظهوره بمستوي جيد، فربما يلعب أيضا لمنتخب السعودية بالنظر لأنه لم يلعب لمنتخب مصر من قبل".

عبد الله بكري انضم لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق سموحة.

صاحب الـ25 عاما شارك في مباراتين مع بيراميدز خلال الموسم الجاري.

هل تشكيل بيراميدز المثالي يحتوي على اسم عبد الله بكري في وجهة نظرك؟

اقرأ أيضا

الجانب الآخر من كرة القدم – الاعتزال

حوار في الجول – نجم ميلان السابق يتحدث عن مشكلة مواهب إيطاليا وتدريب أشباح ساكي

جينيراسيون فوت لـ في الجول: سنلعب مباراة الزمالك.. أبلغنا كاف بذلك

رحلة الإمارات توضح مدى جاهزية صلاح للقاء يونايتد.. وبرنامج خاص من ليفربول

فايلر تعليقا على قرعة دوري الأبطال: الحديث عن إفريقيا سابق لأوانه نركز في الدوري