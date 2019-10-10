فينجر: هازارد لن يكون كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد

لا يعتقد أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي أن البلجيكي إدين هازارد لا يصلح لخلافة كريستيانو رونالدو.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

البلجيكي بدأ يُظهر قدراته الهجومية مع ريال مدريد بعد بداية عصيبة عقب انتقاله لصفوف الملكي في الموسم الجاري.

فينجر قال لشبكة "بي إن سبورتس": "هازارد سيكون الحل، لكن ليس البديل لكريستيانو رونالدو بالطبع".

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وتابع "لن يسجل هازارد 50 هدفا في الموسم لأن هذه هي الطريقة التي يلعبون بها كرة القدم".

وأردف "ريال مدريد يريد هداف آخر لأن كريم بنزيمة الآن في سن الـ 32، وإذا كان لديه شخص أصغر من حوله لتسجيل الأهداف، فربما يمكنه أن يحقق نتائج جيدة".

وأكمل الفرنسي "هازارد لاعب استثنائي قادر على صناعة الفرصة وأحيانا إنهاءها في المباريات الكبيرة عندما تحتاجه".

وأضاف عن البلجيكي البالغ 28 عاما "لا اعتقد أن ريال مدريد لم ير بعد خطر هازارد الحقيقي، فهو ليس قويا كما يريدون، لذلك عليهم اكتشاف هازارد الحقيقي".

هازارد دوّن أول أهدافه في شباك غرناطة في اللقاء السادس له بقميص الملكي في كل المسابقات.

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