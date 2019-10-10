مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لـ عبد الغني.. وظهور أول لـ مرعي وعودة شيكابالا تقترب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 21:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا - الزمالك - المقاصة

خضع محمد عبد الغني مدافع الزمالك لتدريبات تأهيلية إضافية تحت قيادة عمرو المطراوي، وقاد بأداء تدريبات منفردة بالكرة خلال مران الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الـ 19 من شهر أكتوبر عقب استئناف بطولة الدوري المصري بعد التوقف الدولي.

وشهد مران الزمالك الظهور الأول لـ عصام مرعي المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني للفريق.

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وانضم مرعي للجهاز الفني بدلا من أيمن عبد العزيز الذي انتقل بدوره للعمل في قطاع الناشئين في النادي.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس بسبب معاناته من الإصابة بشد خفيف في العضلة.

وفضل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك منح شيكابالا راحة من المران.

وكشف طبيب الزمالك عن اقتراب عودة شيكابالا وعبد الغني للتدريبات الجماعية، وذلك بعدما عقد جلسة مع ميتشو مدرب الفريق.

ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية واقترب بشدة عودته للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للزمالك.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في تدريبات الفريق للاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني.

كما عقد إسماعيل يوسف جلسة قصيرة مع عصام مرعي من أجل تهنئته على التواجد مع الجهاز الفني والحديث معه عن أهمية دوره في الفترة المقبلة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي من هنا

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