كرة يد – الزمالك وسبورتنج إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

نجح فريق الزمالك وفريق سبورتنج لكرة اليد في الوصول لدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا للأندية.

الزمالك انتصر على ريد ستار 35-23 في ربع نهائي بطولة إفريقيا لينجح في الوصول لنصف النهائي.

بينما انتصر فريق سبورتنج على فاب الكاميروني 28-23 ليواصل هو الآخر طريقه في البطولة.

سبورتنج والزمالك نجحا في تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول من البطولة، والآن قد يكونا طرفا النهائي.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة إنتر كلوب أمام ايتوال دو كونجو، لمواجهته في نصف النهائي.

ويلعب سبورتنج أمام الفائز من مواجهة وداد السمارة المغربي أمام جي إي كسي.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للعام الثالث على التوالي بعدما حقق النسخة الـ 40 على حساب الأهلي، والنسخة الـ 39 على حساب أسبيرنس التونسي.

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في تحقيق بطولة إفريقيا بـ 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

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