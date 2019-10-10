سلة - نجم تونس يعود إلى ريال مدريد

عاد صالح الماجري نجم منتخب تونس لكرة السلة إلى فريق ريال مدريد رسميا يوم الخميس.

الماجري كان يلعب في صفوف لياونينج فلاينج الصيني حتى نهاية الموسم.

وأعلن ريال مدريد عبر موقعه تعاقده مع الماجري.

الماجري لعب في صفوف الفريق الملكي في الفترة من 2013 حتى 2015.

بعد رحيله من ريال مدريد ذهب نجم منتخب تونس إلى دوري رابطة المحترفين الأمريكي ولعب 204 مباراة بقميص دالاس مافريكس.

وشهدت بطولة العالم لكرة السلة الصيف الماضي تألق الماجري مع المنتخب التونسي، إذ سجل متوسط 16 نقطة في كل مباراة.

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