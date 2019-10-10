منتخب أوزبكستان يكتسح اليمن بخماسية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 16:08

كتب : FilGoal

هيكتور كوبر

اكتسح الفريق نظيره اليمني بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 يوم الخميس، في أول مباراة بعد نهاية عهد هيكتور كوبر مع منتخب أوزبكستان..

وحل المنتخب اليمني ضيفا على أوزبكستان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

الشهر الماضي شهد انفصال كوبر مدرب منتخب مصر السابق عن منتخب أوزبكستان بعد الخسارة من فلسطين بهدفين دون مقابل.

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الفوز على اليمن بخماسية يأتي بعد أن حقق المنتخب العربي تعادلا ثمينا مع نظيره السعودي بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب السعودية مع سنغافورة في وقت لاحق من مساء الخميس.

وكان الأرجنتيني المخضرم قد تولى مسؤولية أوزباكستان في الثاني من أغسطس 2018 وفاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مناسبات من أصل 17 لقاء.

ويلعب منتخب أوزباكستان في مجموعة واحدة مع السعودية واليمن وفلسطين وسنغافورة في التصفيات المرشحة لكأس العالم.

كوبر قاد منتخب مصر في رحلته التي شملت الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فالنسيا وقيادة إنتر ميلان، وترشح الفراعنة إلى كأس العالم تحت قيادته في 2018.

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