بالفيديو - ماني وفيرمينو يتعادلان
الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 15:59
كتب : FilGoal
تعادل منتخب البرازيل مع نظيره السنغالي بهدف لمثله في مباراة ودية جمعتهما بسنغافورة يوم الخميس.
المباراة التي كانت المئوية لنيمار في مسيرته مع منتخب السامبا شهدت مواجهة بين ساديو ماني وروبرتو فيرمينو لاعبا ليفربول.
وسجل روبرتو فيرمينو هدف المباراة الأول بعدما استغل تمريرة جميلة من جابريل جيسوس خلف الدفاع السنغالي فلعبها ساقطة في مرمى أسود التيرانجا بالدقيقة 22.
El Señor goal for brazil ..#BRAxSEN pic.twitter.com/aAzRJOegya— LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) October 10, 2019
قبل نهاية الشوط الأول اخترق ماني منطقة جزاء البرازيل بعد مراوغة أكثر من لاعب لتتم عرقلته من ماركينيوس فاحتسب الحكم ركلة جزاء.
Pênalti de Marquinhos em Mané. Diedhiou cobrou bem e empatou: Brasil 1x1 Senegal pic.twitter.com/3i7HXs7wYO— Goleada Info (@goleada_info) October 10, 2019
وتقدم فامارا ديديو لتسديد الركلة ووضعها في الشباك بنجاح.
مواجهة البرازيل والسنغال لها طابع خاص لهذا الثنائي👇
🇧🇷🇸🇳 | #BRAxSEN pic.twitter.com/LGLl7qSTRe— FilGoal (@FilGoal) October 10, 2019
وكاد ماني أن يسجل هدف الفوز قبل نهاية اللقاء بدقائق لكن كرته ارتطمت بالعارضة.
سيلعب المنتخب البرازيلي ضد نظيره النيجيري يوم الأحد في سنغافورة أيضا.
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