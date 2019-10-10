بالفيديو - ماني وفيرمينو يتعادلان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 15:59

كتب : FilGoal

ماني - فيرمينو - ليفربول

تعادل منتخب البرازيل مع نظيره السنغالي بهدف لمثله في مباراة ودية جمعتهما بسنغافورة يوم الخميس.

المباراة التي كانت المئوية لنيمار في مسيرته مع منتخب السامبا شهدت مواجهة بين ساديو ماني وروبرتو فيرمينو لاعبا ليفربول.

وسجل روبرتو فيرمينو هدف المباراة الأول بعدما استغل تمريرة جميلة من جابريل جيسوس خلف الدفاع السنغالي فلعبها ساقطة في مرمى أسود التيرانجا بالدقيقة 22.

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قبل نهاية الشوط الأول اخترق ماني منطقة جزاء البرازيل بعد مراوغة أكثر من لاعب لتتم عرقلته من ماركينيوس فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتقدم فامارا ديديو لتسديد الركلة ووضعها في الشباك بنجاح.

وكاد ماني أن يسجل هدف الفوز قبل نهاية اللقاء بدقائق لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

سيلعب المنتخب البرازيلي ضد نظيره النيجيري يوم الأحد في سنغافورة أيضا.

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