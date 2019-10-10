بالفيديو - ماني وفيرمينو يتعادلان

تعادل منتخب البرازيل مع نظيره السنغالي بهدف لمثله في مباراة ودية جمعتهما بسنغافورة يوم الخميس.

المباراة التي كانت المئوية لنيمار في مسيرته مع منتخب السامبا شهدت مواجهة بين ساديو ماني وروبرتو فيرمينو لاعبا ليفربول.

وسجل روبرتو فيرمينو هدف المباراة الأول بعدما استغل تمريرة جميلة من جابريل جيسوس خلف الدفاع السنغالي فلعبها ساقطة في مرمى أسود التيرانجا بالدقيقة 22.

قبل نهاية الشوط الأول اخترق ماني منطقة جزاء البرازيل بعد مراوغة أكثر من لاعب لتتم عرقلته من ماركينيوس فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

Pênalti de Marquinhos em Mané. Diedhiou cobrou bem e empatou: Brasil 1x1 Senegal pic.twitter.com/3i7HXs7wYO — Goleada Info (@goleada_info) October 10, 2019

وتقدم فامارا ديديو لتسديد الركلة ووضعها في الشباك بنجاح.

مواجهة البرازيل والسنغال لها طابع خاص لهذا الثنائي👇 🇧🇷🇸🇳 | #BRAxSEN pic.twitter.com/LGLl7qSTRe — FilGoal (@FilGoal) October 10, 2019

وكاد ماني أن يسجل هدف الفوز قبل نهاية اللقاء بدقائق لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

سيلعب المنتخب البرازيلي ضد نظيره النيجيري يوم الأحد في سنغافورة أيضا.

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