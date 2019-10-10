المنتخب الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا في الإسماعيلية.. غير مذاع لأسباب فنية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 15:57

كتب : عاطف شادي

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا في الثامنة من مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لخوض أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أول ثلاث منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

واتفق المديران الفنيان لمصر وجنوب إفريقيا على عدم إذاعة المباراة الأولى تليفزيونيا لأسباب فنية.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة الثانية يوم الأحد المقبل، إذ يلعب المنتخبان مجددا بعد يومين.

وكشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن عدم إذاعة المباراة جاء بسبب السعي لتجربة بعض الأمور التكتيكية وعدم كشفها للمنافسين.

وتقع مصر في المجموعة الأولى بجوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا بينما جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.

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