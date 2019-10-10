إنتر يسعى لضم راكيتيتش

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 15:51

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش - برشلونة - ريال مدريد

يسعى إنتر بقوة للحصول على توقيع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة بعد ابتعاده عن أغلب مباريات الفريق الكتالوني.

وجاءت رغبة إنتر القوية بعد تصريح راكيتيتش برغبته في اللعب مع غيابه لفترة عن تشكيل برشلونة.

وشارك راكيتيتش 186 دقيقة فقط هذا الموسم مع برشلونة مع اعتماد إرنستو فالفيردي المدير الفني على أثور وفرينكي دي يونج.

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وقال راكيتيتش للصحفيين: "لا أعرف ما الذي يخبئه لي المستقبل، لكني أعاني من موقف صعب لرغبتي في اللعب".

وتابع "أبذل قصارى جهدي لتغيير الوضع الحالي ولم أجد مكانا أفضل من برشلونة فهو الأفضل في العالم لكنني بحاجة إلى اللعب".

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية عن استعداد إنتر للعودة في يناير المقبل للتفاوض على ضم راكيتيتش بعد فشل مفاوضات سوق الانتقالات الصيفية.

وأتم راكيتيتش تصريحاته الصحفية: "تحدثت مع أشخاص في النادي والجميع يعلم أن لدي خيارات أخرى، إذا رأيت أن الأمور لا تتغير سأتحدث مع النادي".

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