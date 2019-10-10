إيمري تشان: لست سعيدا في يوفنتوس لكن انتظر الفرصة

اعترف إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس عدم سعادته في يوفنتوس الوقت الحالي لكنه ينتظر فرصة اللعب مرة أخرى.

وكان قد تم استبعاد تشان من قائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ولم يبدأ أي مباراة مع البيانكونيري هذا الموسم.

وقال تشان بعد تعادل ألمانيا والأرجنتين وديا في تصريحات للصحفيين: "لست سعيدا في يوفنتوس الآن".

وتابع "أنا لا ألعب كثيرا في الوقت الحالي، وخضت الكثير من المباريات هذا الموسم خاصة في المواجهات المهمة ولعبت جيدا".

وأضاف "لم أحصل على فرصة هذا الموسم، لكنني أعتقد الآن أنه عندما أعود للنادي سأحصل على الفرصة مرة أخرى وأنا انتظرها".

وعن المنتخب أوضح تشان: "أنا ممتن ليواكيم لوف المدير الفني لألمانيا بسبب استمرار استدعائي للمنتخب رغم قلة مشاركاتي هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "لهذا السبب أنا سعيد باللعب مرة أخرى".

شارك تشان هذا الموسم في 3 مباريات مع يوفنتوس كبديل بإجمالي 78 دقيقة.

وخاض تشان المباراة الودية بين ألمانيا والأرجنتين كاملة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ما هو التشكيل الأفضل ليوفنتوس بوجود تشان؟

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